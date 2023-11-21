KADIN ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 'Şiddetsiz Toplum, Güvenli Gelecek' kampanyasını tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşma yapan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "KADEM olarak kadınlara sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunmalarının yollarını, şiddet karşısında neler yapabileceklerini hatırlatmayı hedefliyoruz. Kampanyamızın nihai hedefi hiçkimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum yaratmak" şeklinde konuştu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 'Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek' kampanyasını Yeşilay Merkezinde yapılan basın toplantısıyla tanıttı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile hazırlanan kamu spotunun gösterimi de yapıldı. Programda konuşma yapan Gümrükçüoğlu, kampanyanın detaylarını paylaştı.

"ŞİDDET MAĞDURLARININ GÜVENDE OLDUĞU MESAJINI TOPLUMA YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "10 yıldır kadınların onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum inşa etmek amacıyla çalışıyoruz. Şiddetin her türüyle mücadele ediyoruz. Şiddete karşı farkındalık oluşturacak eğitimler veriyor, projeler yürütüyoruz. Yine bu bağlamda her yıl 25 Kasım'da şiddeti farklı açılardan ele aldığımız kampanyalar düzenliyoruz. Bu yılki kampanyamızın sloganı ise 'Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek' ve kampanya boyunca 6284 sayılı kanunla şiddet mağdurlarının güvende olduğu mesajını topluma yaymayı hedefliyoruz. Tabii ne yazık ki şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınların en büyük sorunu. Ancak ülkemizde son yıllarda kadına şiddet konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Kadınlar bu süreçte önemli hukuki kazanımlar elde etti ve bu kazanımların en önemlisi 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Bildiğiniz gibi 6284 sayılı kanun, şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını korumaya yönelik tedbirler içerir. Bu kanunun amacı şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin korunması. Ancak bu kanunun diğer kanunlardan önemli bir farkı var. O da acil ve hızlı adımlar atılmasını ve tedbirlerin gecikmeden alınmasını mümkün kılıyor. Yani mağdur sadece fiziksel şiddete uğradığında değil, tehdit edildiğinde dahi kanunun koruyuculuğundan yararlanabiliyor. Böylece iki taraf da şiddetin büyük sorunlarından korunmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

"HEDEF HİÇKİMSENİN ŞİDDET MAĞDURU OLMAYACAĞI BİR TOPLUM YARATMAK"

Vakıf Başkanı Gümrükçüoğlu, '6284 sayılı kanun kapsamında verilen kararlar tedbir kararıdır ve cezai bir niteliği yoktur ve tabii tedbir kararı verilirken kadının beyanı değil kadın erkek fark etmeksizin mağdurun beyanı esas alınır. Şiddet mağduru kişi gerekli durumlarda mülki amirden, polisten veya mahkemeden koruma kararı talep edebilir. Kanunun koruyuculuğunda yararlanmak hiç de zor değil. İçişleri Bakanlığının KADES uygulaması var malum. Kadınlar tek tuşa basarak dakikalar içerisinde yardım alabiliyorlar. Yine kanun kapsamında hayata geçirilen 183 sosyal destek hattı var. Bu gibi hızlı çalışan mekanizmalar sayesinde ülkemizde kadınlar kendini yalnız ve çaresiz hissetmiyor; sesini çıkarabiliyor, hakkını arıyor. KADEM olarak kadınlara sahip oldukları haklarını, yasal güvencelerini, şiddetten korunmalarının yollarını, şiddet karşısında neler yapabileceklerini hatırlatmayı hedefliyoruz. Kampanyamızın nihai hedefi hiçkimsenin şiddet mağduru olmayacağı bir toplum yaratmak" şeklinde konuştu.