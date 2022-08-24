Kadem Özbay kimdir? Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay biyografisi!

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Kadem Özbay kimdir? Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay mesleği nedir? Kadem Özbay hayatı ve biyografisi nedir?

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay biyografisi gündeme geliyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Kadem Özbay kimdir? Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay mesleği nedir? Kadem Özbay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KADEM ÖZBAY KİMDİR?

Kadem Özbay 1981 Giresun doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Kadem Özbay Mart 2004'de Matematik öğretmeni olarak Bingöl'e atandı. Haziran 2008'de Denizli'ye tayin oldu. Şu an Denizli Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda görev yapmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2005 yılından itibaren sendikal mücadele içerisinde yer alan Özbay, sırasında Eğitim İş Denizli Şubesinde, 2011 yılında Özlük Hukuk sekreteri, 2012-2014 ve 2014-2017 dönemlerinde Denizli şube başkanlığı, 2017-2021 döneminde Eğitim İş Genel Merkez Denetleme kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 2019 Kasım ayında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli şube başkanı oldu. Bu görevini sürdürmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.