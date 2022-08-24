Kadem Özbay kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Kadem Özbay kaç yaşında, nereli? Kadem Özbay biyografisi!

FOX Çalar Saat programına konuk olan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu adem Özbay kimdir? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay kaç yaşında, nereli?

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay bu sabah FOX Çalar Saat programına katıldı. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Kadem Özbay kaç yaşında, kimdir soruları merak ediliyor. FOX Çalar Saat konuğu adem Özbay kimdir? Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay kaç yaşında, nereli?Kadem Özbay biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

KADEM ÖZBAY KİMDİR?

Kadem Özbay 1981 Giresun doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan Kadem Özbay Mart 2004'de Matematik öğretmeni olarak Bingöl'e atandı. Haziran 2008'de Denizli'ye tayin oldu. Şu an Denizli Hacı Halil Bektaş Ortaokulunda görev yapmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2005 yılından itibaren sendikal mücadele içerisinde yer alan Özbay, sırasında Eğitim İş Denizli Şubesinde, 2011 yılında Özlük Hukuk sekreteri, 2012-2014 ve 2014-2017 dönemlerinde Denizli şube başkanlığı, 2017-2021 döneminde Eğitim İş Genel Merkez Denetleme kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 2019 Kasım ayında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Denizli şube başkanı oldu. Bu görevini sürdürmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.