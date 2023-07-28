KADEM, kamu çalışanlarına kadın hakları eğitimi sunuyor

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), kamu çalışanlarına kadın hakları konusunda eğitim içerikleri sunuyor. Eğitimler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden erişilebilir durumda. KADEM, kadın hakları konusunda farkındalık çalışmaları yürüterek eğitim faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) kadın hakları konusunda toplumsal bilinci artırmak amacıyla kamu çalışanlarına yönelik hazırladığı eğitim içeriklerine, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin dijital eğitim platformu Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KADEM, kadınların hak, hukuk ve onurlarını koruma mücadelesinde aileyi ve kadınları ilgilendiren meselelerde uygulanabilir, kalıcı çözümler üreten, adalet merkezli bir söylem oluşturma gayretiyle farkındalık çalışmaları yürütmeye ve eğitim faaliyetlerini her geçen gün genişletmeye devam ediyor.

Eğitim çalışmalarının kalitesini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla KADEM, kamu çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılması için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince geliştirilen ve tüm kamu kurumlarının eğitim ve geliştirme faaliyetlerini yürüttüğü Uzaktan Eğitim Kapısı'ndan faydalanıyor.

Vakıf, Türkiye'de kadın hakları alanında farkındalığı artırmak amacıyla KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu editörlüğünde eğitim modülleri hazırlamaya devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle yapılan işbirliği çerçevesinde KADEM tarafından hazırlanan modülün ilk eğitimi "Kadının Yasal Hakları", 4 milyon kamu çalışanın yer aldığı ve 200 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaşan Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunuluyor.

Eğitim modülünde kadın hakları konusunda birçok içerik yer alıyor

KADEM Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül'ün anlatımıyla hazırlanan, toplumun kadın hakları konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan rehber niteliğindeki eğitim, evlilik, boşanma, kadına yönelik şiddette hukuki ve idari başvuru yolları, 4857 sayılı İş Kanunu'nda kadınlara yönelik düzenlemeler ve benzeri birçok konuyu içeriyor.

Eğitimlerle kamu çalışanlarının, kadın çalışmaları, güvenli toplum ve adil geleceğin inşası konularında bilgilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Eğitim modüllerinde kamu çalışanlarının ücretsiz yararlanabileceği birçok içerik yer alıyor.

Kamu çalışanları, Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitimlere erişim sağlayabiliyor. Platform sayesinde eğitimlerin, Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon kamu çalışanına ulaştırılması hedefleniyor.

Hayat boyu öğrenme kültürünü dijital öğrenme ortamıyla bütünleştiren Uzaktan Eğitim Kapısı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM işbirliğiyle eklenecek yeni içeriklerle eğitimler zenginleştirilecek, kadınların toplumdaki önemi vurgulanarak farkındalık oluşturulmaya devem edilecek.