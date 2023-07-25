KADEM, Kahramanmaraş'ta depremzedelere aşure ikram etti

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kahramanmaraş Baykar konteyner kentte aşure ikramı gerçekleştirdi.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, depremin ilk gününden bu yana bölge halkının yaralarını sarmak için çalışan vakıf, konteyner kentte yaşayan kadınlarla muharrem ayını karşıladı.

"Gönüllerimiz Bir" projesi kapsamında, depremden etkilenen kadınlara yönelik "Bir Kap Aşure, Bir Ömür Kardeşlik" etkinliği düzenlendi.

Kadınların rehabilitasyon süreçlerine uzman ve psikologlar vasıtasıyla destek veren KADEM, çeşitli atölye ve eğitimlerle normalleşme süreçlerine katkı sundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki kadınlara Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla psikososyal destek faaliyetleri sürdüren KADEM, bugüne kadar 4 binden fazla kadına ulaştı.