KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'ne Bildiri Başvuruları Başladı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen Kadın Araştırmaları Kongresi'nin bu yılki teması 'sivil toplum ve kadın' olarak belirlendi. Kongrede sunulacak bildirilerle, sivil toplum ve kadın ilişkisine dair fikir alışverişi yapılacak ve ülke sosyal politikalarına katkı sağlanması amaçlanacak. Bildiri başvuruları 14 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "sivil toplum ve kadın" temalı Kadın Araştırmaları Kongresi'ne bildiri başvuruları başladı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, literatüre katkı sağlamak ve bilgi birikimini yaygınlaştırmak adına her yıl KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ortaklığıyla akademik kongre düzenleniyor.

Bu sene 9'uncusu gerçekleştirilecek KADEM Kadın Araştırmaları Kongresi'nin teması, "sivil toplum ve kadın" olarak belirlendi. KADEM, kadınların kamusal yaşama ve toplumsal kalkınmaya katkılarını, sivil toplum yapılanmaları ve toplumsal cinsiyet adaleti odağında bu kez "sivil toplum ve kadın" başlığıyla değerlendirmeye açıyor.

2 Kasım'da düzenlenecek kongrede, sivil toplum ve kadın ilişkisi, tarihsel süreçler, sosyal yapılar, etik, estetik ve politik değerler, adalet, kalkınma ve temsiliyet başlıklarının ele alınması planlanıyor.

5 farklı başlıkta bildiri sunulabilecek

Başkanlığını Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengül Güngörmez Akosman'ın yapacağı kongrede bildiri sunmak isteyenler için başvuru süreci başladı.

Kongreye sunulacak bildirilerin konu başlıkları "sivil toplum kavramı ve felsefesi", "kadın hareketleri ve sivil toplum", "resmi ideoloji-devlet ve sivil toplum", "afet ve sivil toplum", "medya ve sivil toplum" olarak belirlendi.

Değerlendirilmek üzere iletilen bildiri özetlerinin 750-1000 kelime arasında olması, bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmesi gerekiyor. Sunulmak üzere kabul edilen bildiri özetleri kongre kitapçığında yer alacak, metinler editörlü bir kitap olarak da yayınlanacak.

Kadın Araştırmaları Kongresi'nde sunulacak bildirilerle, belirlenen başlıklar etrafında fikir alışverişine imkan verilerek bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılacağı disiplinlerarası bir tartışma platformunun oluşturulması hedefleniyor. Kongrede, aynı zamanda sivil toplum ve kadın ilişkisine dair ülke sosyal politikalarının, yeni stratejilerin ve uygulamaların altyapısına katkı sağlanması amaçlanıyor.

İlk üçe giren bildiri sahipleri ödüllendirilecek

Bildiri özetlerinin en son 14 Temmuz'a kadar ulaştırılması gerekiyor. Bildirilerinin kabul veya ret durumları katılımcılara en geç 28 Temmuz'da iletilecek.

Kongrede sunulmaya değer görülen bildiriler, 11 Ağustos'ta ilan edilecek. Birinci makale için 20 bin, ikinci için 15 bin ve üçüncü için 10 bin lira ödül verilecek.

Bildiri başvuruları, "kongre@kadem.org.tr" adresinden e-posta aracılığıyla yapılabilecek.