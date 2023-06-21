KADEM'den 'Hayatın İçinde Kadın' Temalı Öykü Yarışması

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından bu yıl 'hayatın içinde kadın' temasıyla düzenlenen öykü yarışmasına başvurular başladı. Yarışmada, kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi ve benzeri alt başlıklarda kaleme alınacak hikayeler yarışacak. Başvurular, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından bu yıl "hayatın içinde kadın" temasıyla düzenlenen öykü yarışmasına başvurular başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kadın alanında nitelikli eserlere imza atmak amacıyla kurulan KADEM Sanat, sanatın farklı alanlarında kadın hikayelerini görünür kılmak amacıyla her yıl fotoğraf, resim, senaryo, kısa film gibi kategorilerde yarışmalar düzenliyor.

Öykü yarışmasında, kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi ve benzeri alt başlıklarda kaleme alınacak hikayeler yarışacak.

Amatör ya da profesyonel, öykü yazmaya ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını dolduran yazarlar başvurabilecek.

Başvurular, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Öykü yarışmasında, en az 200, en fazla 1000 kelimeden oluşan, yazım ve dil kurallarına uygun olarak yazılmış eserler değerlendirmeye alınacak.

Yarışmacılar, öykü şartname ve başvuru bilgilerine "www.kademsanat.com" üzerinden ulaşarak, öykülerini web sitesindeki form üzerinden iletebilecekler.

Jürinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen öykü sahiplerinden birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira verilecek.

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında yazar Abdullah Harmancı, Ayşegül Genç, Cihan Aktaş, Güray Süngü, İsmail Kılıçarslan, Necip Tosun, Yıldız Ramazanoğlu, GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, KADEM Başkan Yardımcısı Sevim Zehra Can Kaya ve KADEM Akademik Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkanı Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış yer alıyor.