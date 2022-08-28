Kadayıflı karides tarifi! Masterchef Kadayıflı karides nedir, nasıl yapılır? Kadayıflı karides yemek tarifi! Kadayıflı karides için gerekli malzemeler

Masterchef 24 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Kadayıflı karides yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kadayıflı karides yemek tarifi! Kadayıflı karides nasıl yapılır? Kadayıflı karides yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kadayıflı karides tarifi oldu. Peki en güzel Kadayıflı karides yemek tarifi nasıldır? Kadayıflı karides yemeği nasıl yapılır? Kadayıflı karides için gerekli malzemeler nelerdir?

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ İÇİN MALZEMELER

100 ml zeytinyağı

3 diş sarımsak

125 ml beyaz özel içecek

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

50 ml soya sosu

500gr kabukları ayıklanmış ama kuyrukları bırakılmış karides

250 gr tel kadayıfı

Marine için sos

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını, soya sosunu, özel içecek, sarımsağı, pul biberi karıştırıp karidesleri bunda en az 3 saat marine edin. Çiğ tel kadayıfını tek tek karideslerin etrafına sarın. Yağlı fırın tepsisine dizip 200 derecede ısıtılmış fırında kadayıflar kızarana dek 30-45 dakika pişirin.