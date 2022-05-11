Kadayıfçı Olcay öldü mü? Kadayıfçı Olcay kimdir, adı ne?

Adana'nın ünlü kadayıfçısı Olcay Tekin, arkadaşının tamirhanesinde otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadayıfçı Olcay öldü mü? Kadayıfçı Olcay kimdir?

KADAYIFÇI OLCAY ÖLDÜ MÜ?

Öğlen saatlerinde ünlü kadayıfçı Olcay Tekin, tatlı imalathanesine gitti. Tekin, buradan da komşusu ve arkadaşı olan tamircinin yanına gitti. Sandalyeye oturup arkadaşıyla sohbet ettiği sırada yaya olarak gelen bir kişi tabancayla Tekin'e 7 el ateş etti. Tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KADAYIFÇI OLCAY KİMDİR?

Kadayıfçı Olcay Tekin Adana'da hizmet vermekteydi. Hacı Bayram'dan sonra ikinci şubesi ile Gazipaşa Toros Caddesi'nde şube açmıştı.

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