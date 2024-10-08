8 Ekim tarihli Gelinim Mutfakta programında dikkat çeken lezzetlerden biri olan Kadayıf Mantısı, izleyicilerin ilgisini çekti. Geleneksel mantı tarifine farklı bir dokunuş katan bu özel yemek, hem şık sunumu hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Kadayıf Mantısı'nın yapım aşamaları ve kullanılan malzemeler hakkında daha fazla bilgi almak ve bu lezzeti evinizde denemek istiyorsanız, tarifin detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü!

KADAYIF MANTISI MALZEMELERİ NELERDİR?

150 gr taze kadayıf

1 çorba kaşığı tereyağ

2 çorba kaşığı sıvıyağ

İçi için;

150 gr kıyma

Bir tutam Tuz

Bir tutam pul biber

Bir tutam karabiber

bir tutam Maydanoz

1 tane kuru soğan

Üzeri için;

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım bardak doğranmış domates

2çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam pul biber

1 tutam nane

1 tutam sumak

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?

Fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtıyoruz.

Önce kıymayı bir kaba alıyoruz içine soğanı rendeliyoruz.

Maydanozu ve baharatları da ekleyip güzelce harmanlıyoruz.

Köfte harcından 18 adet köfte yapıyoruz.

Taze kadayıftan bir parça alıyoruz ve köfteyi içine ekleyip top şeklinde sarıyoruz.

Yaglı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz.

Tüm malzeme bitene kadar işleme devam ediyoruz.

Daha sonra fırına atıp üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Biraz ılıklaştığında servis tabağına alıyoruz.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyoruz

Tereyağ ve sıvıyağda salçaları kavurup, doğranmış domates ve baharatları ekliyoruz.

Pişen sosu mantının üzerine gezdiriyoruz.