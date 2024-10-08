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Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü!

Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü!
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Gelinim Mutfakta programının 8 Ekim tarihli menüsünde yer alan Kadayıf Mantısı tarifi merak ediliyor. Bu özel tarif, geleneksel mantıyı bir adım öteye taşıyor. Kadayıf Mantısı'nın nasıl yapıldığını ve hangi malzemelerin kullanıldığını öğrenmek için yazımızı okuyun.

8 Ekim tarihli Gelinim Mutfakta programında dikkat çeken lezzetlerden biri olan Kadayıf Mantısı, izleyicilerin ilgisini çekti. Geleneksel mantı tarifine farklı bir dokunuş katan bu özel yemek, hem şık sunumu hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Kadayıf Mantısı'nın yapım aşamaları ve kullanılan malzemeler hakkında daha fazla bilgi almak ve bu lezzeti evinizde denemek istiyorsanız, tarifin detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü!

KADAYIF MANTISI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 150 gr taze kadayıf
  • 1 çorba kaşığı tereyağ
  • 2 çorba kaşığı sıvıyağ

İçi için;

  • 150 gr kıyma
  • Bir tutam Tuz
  • Bir tutam pul biber
  • Bir tutam karabiber
  • bir tutam Maydanoz
  • 1 tane kuru soğan

Üzeri için;

  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım bardak doğranmış domates
  • 2çorba kaşığı sıvı yağ
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam pul biber
  • 1 tutam nane
  • 1 tutam sumak

Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü!

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR?

Fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtıyoruz.

Önce kıymayı bir kaba alıyoruz içine soğanı rendeliyoruz.

Maydanozu ve baharatları da ekleyip güzelce harmanlıyoruz.

Köfte harcından 18 adet köfte yapıyoruz.

Taze kadayıftan bir parça alıyoruz ve köfteyi içine ekleyip top şeklinde sarıyoruz.

Yaglı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz.

Tüm malzeme bitene kadar işleme devam ediyoruz.

Daha sonra fırına atıp üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz.

Biraz ılıklaştığında servis tabağına alıyoruz.

Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyoruz

Tereyağ ve sıvıyağda salçaları kavurup, doğranmış domates ve baharatları ekliyoruz.

Pişen sosu mantının üzerine gezdiriyoruz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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