Rizeli bir doğa fotoğrafçısı bölgenin tanıtımı için Kaçkar Dağlarının eteklerinde bulunan buz tutmuş gölde yüzdü. Hasan Önder, iki arkadaşı ile önce Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'na oradan da yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 850 rakımında bulunan Avusor Gölü'ne ulaştı. Kaçkar Dağının eteklerinde bulunan ve buzla kaplı göle soğuğa aldırış etmeden giren Hasan Önder, bölge turizmini artırmak için bu aktiviteyi gerçekleştirdi.

Kaçkar Dağları eteklerindeki buz tutmuş göle girerek yüzdü

RİZE - Rizeli bir doğa fotoğrafçısı bölgenin tanıtımı için Kaçkar Dağlarının eteklerinde bulunan buz tutmuş gölde yüzdü.

Rize'de yaşayan Hasan Önder, her kış geleneksel olarak gerçekleştirdiği 'karda yüzme' etkinliğinden farklı olarak bu yıl buzul gölde yüzme etkinliği gerçekleştirdi. Önder, iki arkadaşı ile önce Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'na oradan da yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 850 rakımında bulunan Avusor Gölü'ne ulaştı. Kaçkar Dağının eteklerinde bulunan ve buzla kaplı göle soğuğa aldırış etmeden giren Hasan Önder, "Haziran ayında sahilde yüzersiniz. Fırtına Vadisinde rafting yaparsınız ama daha ötesinde 2 bin 800 metrelerin üstündeki buzul göllerinde yüzmenin hazzını yaşarsınız. O masmavi buzların arasında yüzmek tarif edilemez bir haz, adrenalin yaşatıyor. Kış yüzme şenliğini yapıyorum. Bölgeye ilgiyi çekmek ve bölge turizmini fazlalaştırmak açısından yapıyorum. Bu aktivitede yazın buzul göllerinde yüzmenin keyfini yaşamak için yaptım" dedi.