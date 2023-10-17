Kaçar gibi gittiğine değdi mi Valencia? Süper Lig'in gol kralı dibe vurdu

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Valencia, sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle Internacional'e imza atmıştı. Yeni takımında performansı dip yapan Ekvadorlu, 17 maçta sadece 5 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan ve kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldı. Internacional'e imza atan Ekvadorlu futbolcu, yeni takımında beklediğini bulamadı.

SÜPER LİG'DE 29 GOL ATMIŞTI

Brezilya ekibi Internacional'de 17 maça çıkan Enner Valencia, sadece 5 kez gol atabildi. Valencia geçen sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 29 golle gol kralı olmuştu.

KARİYER SEZONU FENERBAHÇE'DE

Valencia geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 48 maça çıktı. Kariyer sezonunu yaşayan Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asist yaptı.