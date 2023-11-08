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Kaçak villa ve havuzlar yıkıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kaçak inşa edildiği tespit edilen ve 3 yapıdan oluşan villa ile önündeki yüzme havuzları yıkıldı. İnşaat sahibine verilen sürenin sonunda villa, Kaş Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.