Kaçak maç izleyenlerin evine baskın mı yapılacak? Kaçak maç izlemek (APK, Twitter) suç mu?

TFF, Kulüpler Birliği ve beIN Sports'un ortak şikayeti ile Emniyet Müdürlüğü'nün, süper lig maçlarının kaçak olarak yayınlanmasına yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi .Gelişmeler sonrası Kaçak maç izleyenlerin evine baskın mı yapılacak, merak edildi.