Kaçak maç izleyenlerin evine baskın mı yapılacak? Kaçak maç izlemek (APK, Twitter) suç mu?
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TFF, Kulüpler Birliği ve beIN Sports'un ortak şikayeti ile Emniyet Müdürlüğü'nün, süper lig maçlarının kaçak olarak yayınlanmasına yönelik büyük bir operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi .Gelişmeler sonrası Kaçak maç izleyenlerin evine baskın mı yapılacak, merak edildi.
2.2 milyar TL ödeyen ve 2 yıllık anlaşma sağlayan beIN Medya yasa dışı yayıncılarla mücadeleye hazılanıyor! Bugüne kadar onlarca yolu deneyerek önlem almaya çalışan beIN Medya farklı bir yola başvuruyor. Spor camiasında yankı uyandıran gelişme sonrası Kaçak maç izleyenlerin evine baskın mı yapılacak? Kaçak maç izlemek suç mu, merak edildi.
KAÇAK MAÇ İZLEYENLERİN EVİNE BASKIN MI YAPILACAK?
Bahsedilen operasyon çerçevesinde yaklaşık bin eve ikaz baskını yapılacak. İlk aşamada kaçak yayın üzerinden maçları takip edenlerin büyük bir soruşturma kapsamında yer alabilecekleri doğrultusunda uyarılar yapılacak..