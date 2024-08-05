Kaçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçak filmi ne zaman, nerede çekildi? Kaçak filmi gerçek mi? #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaçak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaçak filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaçak konusu nedir, Kaçak oyuncuları kimler ve Kaçak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAÇAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçak, haksız yere karısının ölümünden suçlanan cerrah Dr. Richard Kimble'ın, gerçek katili bulmak için hapisten kaçışını konu ediniyor. Ünlü cerrah Dr. Richard Kimble, haksız yere karısını öldürmekle suçlanarak hapse atılır. Cezaevine nakli sırasında yaşanan büyük bir kazayı fırsat bilerek kaçar ve karısının gerçek katilini bulmak için iz sürmeye başlar. Peşinde ise hapishane kaçkınlarını yakalamakla görevli Marshal ekibi ve liderleri Sam Gerard vardır. Gerard, Kimble'ı yakalamaya çalışırken, Kimble ise gerçek katili ortaya çıkarmak için mücadele eder.