Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir? 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi?

Hapis cezaları kaç yıla kadar para cezasına çevrilebiliyor merak ediliyor. Peki, Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir? 1yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi? İşte, 2 yıl hapis cezası para cezasına çevrilir m? Yanıtı...

2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi? Hapis cezaları kaç yıla kadar para cezasına çevrilebiliyor merak ediliyor. Peki, Kaç yıla kadar hapis cezaları para cezasına çevrilir? 1yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası paraya çevrilir mi? İşte, 2 yıl hapis cezası para cezasına çevrilir m? Yanıtı haberimizde...

KAÇ YILA KADAR HAPİS CEZALARI PARA CEZASINA ÇEVRİLİR?

Kasıtlı olarak işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları adli para cezasına çevrilir. Taksirle işlenen suçlarda ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir.

TCK MADDE 52

Adlî para cezası

Madde 52- (1) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

(2) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

(3) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

(4) Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.