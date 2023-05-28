14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında ise Kaç yabancıya vatandaşlık verildi? Kaç yabancı oy kullandı? soruları aratıldı.

Kaç yabancıya vatandaşlık verildi? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 95'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.34, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.66 oldu. Arama motorlarında ise Kaç yabancıya vatandaşlık verildi? Kaç yabancı oy kullandı? soruları aratılıyor.

KAÇ YABANCIYA VATANDAŞLIK VERİLDİ?

Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre reşit olan 130 bin 914 olarak 230 bin 998 kişiye vatandaşlık verildi.