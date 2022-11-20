Kaç terörist öldü? Suriye hava harekatında kaç terörist öldürüldü? Suriye Kuzey Irak hava harekatı son durum!

TSK, Suriye ve Irak'ta terör hedeflerini yerli ve milli mühimmatlarla yerle bir etti

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Kaç terörist öldü? Türk Silahlı Kuvvetleri, İstiklal Caddesi saldırısının talimatının geldiği Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon gerçekleştirdi. TSK, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü YPG/ PKK'ya ait mevzileri havadan ateş altına aldı. İşte, Kaç terörist öldü? Suriye hava harekatında kaç terörist öldürüldü? Detaylar haberimizde...

KAÇ TERÖRİST ÖLDÜ?

TSK tarafından dün gece düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı'na ilişkin detaylar ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Kılıç Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 89 terör hedefi imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır." denildi.

HEDEF ALINAN BÖLGELER AÇIKLANDI

MSB'nin açıklamasında, " Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine PENÇE KILIÇ Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir." denildi.

"89 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İcra edilen PENÇE KILIÇ hava harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine başlatılan hava harekatından ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşıma düşülen notta, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

MSB, TERÖR HEDEFLERİNİN VURULDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Operasyondan ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Terör yuvalarının vurulduğu anların yer aldığı görüntüler için "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor" ifadeleri kullanıldı.