Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Yanıtladığı sorulardan bir tanesi de Kaç tane TOGG üretildi? Oldu. Peki, Kaç tane TOGG üretildi? Trafikte ne kadar, kaç adet TOGG var?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK ekranlarında 'Hafta Sonu' programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı Bakan Kacır, " Togg'un Sedan modeli 2024 yılı sonunda piyasada olacak, 1,5-2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek" dedi. Peki, Kaç tane TOGG üretildi? Trafikte ne kadar, kaç adet TOGG var?

KAÇ TANE TOGG ÜRETİLDİ?

Bakan Kacır, "Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla TOGG seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak. TOGG bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak" dedi.