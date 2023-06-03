28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Yeni bakanlar merak edilirken arama motorlarında Kaç tane bakanlık var? Türkiye'de kaç bakanlık var? soruları aratıldı.

Kaç tane bakanlık var? sorusu gündemde yer alıyor. 28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken Türkiye'de kaç tane bakanlık olduğu merak ediliyor.

KAÇ TANE BAKANLIK VAR?

Türkiye'deki bakanlıklar, Türk devletinin yürütme erkinin bir parçasıdır. Her bakanlık, Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir bakan tarafından yönetilir. Şu anda 17 bakanlık var.