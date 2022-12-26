Kaç milyar metreküp gaz bulundu, nerede 2022? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz müjdesi nedir? Nerede ve ne kadar doğalgaz bulundu, hangi ilde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen müjdeyi verdi! Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de yeni doğalgaz rezervi keşfetti. Bunun ardından vatandaşlar, Kaç milyar metreküp gaz bulundu, nerede 2022? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz müjdesi nedir? Nerede gaz bulundu, hangi il ve ilçede? merak etti. Peki, kaç milyar metreküp doğalgaz bulundu? İşte ayrıntılar...

Ne kadar doğalgaz bulundu? Ne kadar gaz rezervi bulundu? merak edilen başlıklar arasında geliyor. 2022 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat 30 dakika sürdü. Toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), memur ve emekli zammı, Erdoğan'ın açıklayacağı Karadeniz gazı müjdesi gibi konular görüşüldü. Kaç milyar metreküp gaz bulundu, nerede 2022? 26 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz müjdesi nedir? Nerede doğalgaz bulundu, hangi il ve ilçede?

NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU?

EYT, Karadeniz gazı müjdesi gibi önemli gündem maddeleriyle toplanan 2022 yılının son Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi verdi. Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 320 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın twitter üzerinden paylaşımı:

"Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun"

ÇAYCUMA'DA 58 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfinin olduğunu söyleyerek, "Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra burada bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı. Biz şimdi onları yeniden hayata geçirdik. Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz. Bölgeye komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.