Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. 2023 seçimlerinde seçmen sayısı ne kadar? Sorusu, seçim gününün gelmesi ile merak ediliyor. Peki, Kaç kişi oy kullanacak? 2023 seçimlerinde seçmen sayısı ne kadar?

Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

Katılım oranı düşük mü? Oy kullanmaya giden herkes aynı yorumu yapıyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başında. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Peki, Kaç kişi oy kullanacak? 2023 seçimlerinde seçmen

KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.