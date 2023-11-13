Kaç dersten kalınca KYK bursu kesilir, ortalama kaç olmalı? Kaç FF'de burs kesilir?

KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Kaç dersten kalınca KYK bursu kesilir?

KYK burs kredi taahütname onayı nedir? KYK burs kredi taahütname nasıl yapılır? Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK burs sonuç açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu. Böylelikle burs sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Kaç dersten kalınca KYK bursu kesilir?

KAÇ DERSTEN KALINCA KYK BURSU KESİLİR?

Burs kesilme şartları 21.maddede Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sıkça Sorulan Sorular bölümünden 21. maddede açıklanmıştır.

Burs hangi durumlarda kesilmektedir?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.