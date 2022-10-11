Kaburga dolması tarifi! Masterchef Kaburga dolması nedir, nasıl yapılır? Kaburga dolması için gerekli malzemeler! Kaburga dolması hangi yöreye ait?

Masterchef 11 Ekim yarışmasında şefler tarafından Kaburga dolması yapılması istendi. Peki Masterchef Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kaburga dolması yemek tarifi! Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kaburga dolması tarifi oldu. Peki en güzel Kaburga dolması yemek tarifi nasıldır? Kaburga dolması yemeği nasıl yapılır? Kaburga dolması için gerekli malzemeler nelerdir? Kaburga dolması nasıl yapılır? Kaburga dolması için gerekenler neler?

KABURGA DOLMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı pirinç

1 çay bardağı iri çekilmiş tatlı badem

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı su

2 çay kaşığı pulbiber

1 çorba kaşığı reyhan veya fesleğen

1 demet ince kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber

1.5 kg kuzu kaburga (ön kol olursa daha iyi olur)

Az miktarda biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

KABURGA DOLMASI NASIL YAPILIR? KABURGA DOLMASI TARİFİ

Öncelikle pirinç yıkanıp süzülür. Tencerede tereyağ eriterek pirinç ve bademi kavulur. Karışımın yarısını bir kaba alıp ayırılır, kalan karışıma 1 adet su bardağı su eklenip pirinç yumuşayıncaya kadar pişirilir. Pilav soğuduktan sonra pul biber, tuz, karabiber, maydanoz, reyhan ve ayrılan pirinçli karışım eklenerek iyice karıştırılır. Kaburga iç pilavla doldurulduktan sonra sağlam bir iplikle dikilir. Kaburga dolması büyük bir metal süzgece yerleştirerek üzeri uygun bir kapakla kapatılır. Süzgeci, içinde su bulunan büyük bir tencerenin üzerine yerleştirilir. (suyun süzgece değmemesine dikkat edilmeli.) Buharda yaklaşık olarak 3 saat kadar pişmeye bırakılır. Daha sonrasında ise biber salçasına karabiber ve az bir şey su ekleyip karıştırılır. Kaburga dolmasını fırın tepsisine koyup salça üzerine sürülür. 200 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık olarak 20 dakika kadar pişirilir.