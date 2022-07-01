Kabotaj bayramı ne zaman? Kabotaj ne demek? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi

Her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle gündeme geldi. Peki, Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı ne zaman? Kabotaj Bayramı anlam ve önemi nedir? İşte detaylar…

KABOTAJ BAYRAMI NE ZAMAN?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan ve bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını ifade eden bayramdır. Türkiye'de, Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 günü kabul ediliyor.

KABOTAJ NE DEMEK?

Kabotaj kelime anlamı olarak, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin bazı hükümler yer alır.

KABOTAJ BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye'de, 20 Nisan 1926 tahinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun, "Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır." hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceği belirtilmiştir. Böylelikle her yıl 1 Temmuz günü "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlanıyor.

Türk denizciliğinin gelişmesi amaçlanan Kabotaj Yasası ile daha önceden kapitülasyonlarla yabancılara verilen haklar böylelikle denizde kendi vatandaşlarımız adına geri kazanılıyor. Kabotaj Kanunu ile kazanılan avantajların, denizcilik sektörünün her alanında gerektiği kadar etkili kullanılması söz konusu değil. Gerek yük taşımacılığında, gerekse yolcu taşımacılığında denizyolları gerektiği gibi kullanılmıyor.