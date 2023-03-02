Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün parti grubunda yaptığı"Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" açıklaması Ankara kulisleri hareketlendirdi. Peki, Seçime kadar kabinede değişim olacak mı? AK Partide değişim sürecek mi? Seçimler ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde 45 binden fazla kişi hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında vatandaşlardan helallik isteyen Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu. Peki, Seçime kadar kabinede değişim olacak mı? AK Partide değişim sürecek mi? Seçimler ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

KABİNEDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değişimin sinyalini dün AK Parti'nin grup toplantısında yaptığı "Sorulması gereken hesapları da adli ve siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur" açıklamasıyla veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin illerindeki il başkanları değiştirildi. Görevden alınan il başkanlarının yerlerine yeni atamalar yapıldı. Yaklaşan 2023 Seçimleri öncesi değişimin Kabinede de olacağıAnkara kulislerde konuşurken. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Seçimleri öncesi kabine de bulunan üst düzey kişilerde istifasını istediği edinilen bilgiler arasında.

AK PARTİDE DEĞİŞİM SÜRECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değişimin sinyalini dün AK Parti'nin grup toplantısında vermişti. Beklenen oldu 5 ilin il başkanları değişti. Buna göre Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 Yılında yapılacak seçimlere yönelik önemli açıklamada bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim verecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. "İfadelerine konuşmasında yer verdi. Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.