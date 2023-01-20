Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısının gündeminde neler olacak?

Kabile toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve hangi gün yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hafta Beştepe'de yapılacak kabine toplantısının ana gündeminde Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin konuşulması bekleniyor. Peki, Kabine toplatısı ne zaman yapılacak? Kabine toplatışının gündeminde neler olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların yapılandırılması planlanırken vatandaşlar yeni borç yapılandırma paketinin detaylarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni düzenleme paketi kabine toplantısında gündeme gelecek. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında gündem ne olacak? Yeni borç yapılandırması ne zaman yürüklüğe girecek? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısının 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşmesi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin toplantıda konuşulması bekleniyor. Ayrıca toplantıda kamuda sözlenmeli personel statüsünde çalışanların kadroya alınmasını içeren yasanın kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Kabine toplantısında gündeme gelecek. Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Yapılandırma paketi pazartesi günü Kabine'de masaya yatırılacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor. Paketin en geç şubat ortasında yasalaşması bekleniyor.