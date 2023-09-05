Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 5 Eylül Kabine Toplantısı kararları!

Kabine Toplantısında alınan kararlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine sonrasında yapılan ikinci toplantıda hangi kararlar alındı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte, 5 Eylül Kabine Toplantısı kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 21 Ağustos'ta bir araya gelmişti. Toplantında alınacak kararlar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine Toplantısı kararları araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından bugün 5 Eylül 2023 saat 15.00'te Kabine'yi toplayacak. Ekonomiye geniş yer ayrılacak olan Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'la ilgili sunum yapacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme de masaya yatırılacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme Kabine'de konuşulacak. Kabine bugün 5 Eylül 2023 saat 15.00'Te toplanacak. Alınan kararlar toplantı bitince haberimize eklenecektir.

TAHIL KORİDORUNDAKİ SON DURUM KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

İç ve dış siyasetteki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durumun ele alınacağı Kabine'de Soçi Zirvesi geniş şekilde masaya yatırılacak. Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Tahıl Koridoru, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle birlikte Ankara-Moskova ilişkileri Kabine'de görüşülecek.

EKONOMİDE ORTA VADELİ PROGRAM

Kabine'de ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program'ın hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son durumla ilgili Kabine üyelerine sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak. Kabine, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadeleyi de ele alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği içinde olacak. Hindistan'da G-20 Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, ardından BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın diplomasi turu da Kabine'de değerlendirilecek.

GENÇLERİN İLK ELEKTRONİK EŞYA ALIMINDA VERGİDEN MUAF TUTULMASI DÜZENLEMESİ

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme Kabine'de konuşulacak.