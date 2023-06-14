Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? 14 Haziran Kabine Toplantısı kararları!

Kabine Toplantısında alınan kararlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine sonrasında yapılan ikinci toplantıda hangi kararlar alındı merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? İşte, 14 Haziran Kabine Toplantısı kararları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık etti. Yeni Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez bir araya geldi. 8 saat süren toplantında alınan kararlar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine Toplantısı kararları araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı sonucu ne oldu? SON DAKİKA! Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Yeni asgari ücret, emekli ve memur zammı, fahiş fiyat artışı, enflasyonla mücadele, deprem bölgesinde yapılacak konutların yanı sıra terörle mücadelede atılacak yeni adımlar Kabine toplantısında ele alındı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bakanlarımız kabineye sunumlarını yaptı. 6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik, belirliyoruz.

"PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI AÇILMAMAK ÜZERE KAPANMIŞTIR"

Esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının önünü göremediği siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Türkiye'yi kimin yönetici sorusunun cevabı seçim gecesi netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız.