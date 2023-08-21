KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU? Emeklilere zam var mı? Emekliye zam ne kadar geldi, verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının ana gündemi oldu. Peki, kabine toplantısı sonucu ne oldu? Emeklilere zam var mı? Emekliye zam ne kadar geldi, verilecek mi? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine Toplantısı'nın gündeminde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren 4 önemli konu başlığı var. Vatandaşlar ise merak ediyor kabine toplantısı sonucu ne oldu? Emeklilere zam var mı? Emekliye zam ne kadar geldi, verilecek mi?21 Ağustos Kabine toplantısı kararları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLERE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan ziyareti dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emekli zammı 2023 hakkında gelen soruya "Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." şeklinde cevap veren Erdoğan emekliye zam konusunda yeşil ışık yaktı.

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EMEKLİYE ZAM NE KADAR GELDİ, VERİLECEK Mİ?

Emekli maaşlarına yapılması planlanan en zam için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilecek. Bu nedenle ekim ayında çalışmaların tamamlanması ve kasım ayında ise ek zamların gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek. Kabine toplantısı bittiğinde alınan kararlar haberimize eklenecektir.