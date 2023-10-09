Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Peki, Kabine toplantısı sonucu ne oldu? Emekli maaşları ne kadar oldu, emekliye müjde var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklıyor. İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU? Emekli maaşları ne kadar oldu, emekliye müjde var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar yapıyor.Peki, Kabine toplantısı sonucu ne oldu? Emekli maaşları ne kadar oldu, emekliye müjde var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklıyor.İşte detaylar…

KABİNE TOPLANTISI SONUCU NE OLDU?

Emeklilere tek seferlik 5000 (5 bin) TL ödeme yapılacak.

Yılbaşında emeklilerin durumu yeniden gözden geçirilip emekli maaşlarında düzenleme yapılacak.

Otomotiv ve emlak piyasasında aldatıcı ilan sahiplerine yaptırım uygulanacak.

Terörle mücadele kararlılıkla devam edecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU, EMEKLİYE MÜJDE VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı. Erdoğan, "Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." dedi.

KASIM AYININ İLK YARISINDA HASAPLARA YATIRILACAK

Emeklilerin ödemelerinin ne zaman yatacağı konusunda "Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır." ifadeleri kullanan Erdoğan Kasım ayını işaret etti.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır."