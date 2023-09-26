Kabine toplantısının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2023 yılında yapılacak olan kabine toplantısının başlama saati ve tarihi araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? 2023 Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Milyonlarca emeklinin beklediği zam konusunun görüşüleceği Kabine Toplantısının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kabine Toplantısının saati araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman? 2023 Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Emeklilerin gözü hükümetten gelecek zam müjdesine çevrilirken, bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konu, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı olacak.