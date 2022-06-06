Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? - Haberler

Kabine toplantısı saat kaçta bitecek merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında milyonların beklediği müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdoğan, bugün saat 14.00'te toplanacak Kabine sonrasında detayları açıklayacağını duyurdu. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçer.

KABİNE TOPLANTISI ÜYELERİ KİMLERDİR?

Recep Tayyip ERDOĞAN: Cumhurbaşkanı

Fuat OKTAY: Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bekir BOZDAĞ: Adalet Bakanı

Derya YANIK: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat BİLGİN: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Murat KURUM: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU: Dışişleri Bakanı

Fatih DÖNMEZ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU: Gençlik ve Spor Bakanı

Bakanı Dr. Nureddin NEBATİ: Hazine ve Maliye Bakanı

Süleyman SOYLU: İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY: Kültür ve Turizm Bakanı

Mahmut ÖZER: Millî Eğitim Bakanı

Hulusi AKAR: Millî Savunma Bakanı

Fahrettin KOCA: Sağlık Bakanı

Mustafa VARANK: Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Vahit KİRİŞCİ: Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet MUŞ: Ticaret Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

5 MİLYONU AŞKIN MEMUR VE EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Yarınki Kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MAAŞLARDA YÜZDE 20-25 ARTIŞ OLACAK"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında, 3600 Ek Gösterge ile maaşlarda yüzde 20-25 aralığında artış olacağını belirtti. Kaya, "3600 ek göstergeyle ilgili kritik gün. Bakanlıklar tarafından bütçeler ve teknik detaylar çalışıldı, raporlar sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin detaylarını anlatacak. Ek gösterge 4 ana meslek grubundan yola çıkılmıştı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeye ulaşmış olacaklar. Bu meslek gruplarının içinde 2200-2600'lü olanlar vardı. 3600'e kavuşmuş oldular.

Ek gösterge ile yüzde 20-25 aralığında maaşlarda artış meydana gelecek. Emeklilerin maaşları da düzenlemeye göre artış olacak. Emekli maaşı 5 bin lira olan polisin maaşı 1200-1300 lira yükselecek. Emekli ikramiyelerinde 40-50 bin lira artış getirecek. Emekli olacakların ikramiyeleri 25 yıllık memurun 200 bin liraysa 40 bin lira artacak ve 240 bin lira alacak. Bunları ortalama verilerden hesaplıyoruz. Kademe ve çalışma yılına göre maaşlar farklılık gösteriyor. Memur ve emekliler maaşlarının üstüne yüzde 20-25 koyarlarsa alacakları yeni maaşı hesaplayabilirler.

"2023'TE DEVREYE GİRMESİ BEKLENİYOR"

Emekli olan memurlar göstergeden kaynaklı fark almayacak. Yeni emekli olacak olan memurların tazminatına yansıyacak. Emekli olanların sadece maaşları artacak. 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girmesi bekleniyor.

"KAPSAMA DAHİL OLMAYANLARIN MAAŞLARINDA ARTIŞ OLACAK"

Ek gösterge kapsamında olmayan memurlar var. Onlarda ek gösterge uygulamasına gidilmeksizin maaşlarında artış meydana gelecek. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Teknik detaylarını bakanlık ve sendikalar paylaşacak."

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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