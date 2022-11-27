Milyonların gözü kasım ayı için gerçekleştirilecek olan Kasım ayı kabine toplantısında. Bu nedenle konuya ilişkin Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kasım ayı kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kasım ayı kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

Sözleşmeli personele kadro beklentisi, EYT çalışmaları, Fahiş fiyat uygulaması için çalışmalar gibi önemli konuların Kasım ayı kabine toplantısında yer alması bekleniyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından araştırılan Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kasım ayı kabine toplantısı ne zaman gerçekleştirilecek?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kasım ayının son Kabine toplantısı yarın (28 Kasım Pazartesi) Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesiyle ilgili düzenleme, EYT çalışmasında gelinen son durum ve büyük marketler başta olmak üzere fahiş fiyat uygulaması yapanlara yönelik yeni cezalandırma yöntemi olacak.