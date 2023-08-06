Milyonların gözünün çevrildiği Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve dış yatırım odaklı ekonomi planı değerlendirilecek olan toplantının tarihi gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki önemli konu başlığı var

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, BKabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı hangi gün? İşte tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine'nin masasındaki konu başlıkları Tahıl Koridoru'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.

PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ŞİFRELERİ PAYLAŞILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.

50 YATIRIMCININ KATILIMIYLA YAPILAN TOPLANTI DA MASADA

Ekonomi de Kabine'nin önemli başlıklarından biri olacak. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantı çıktılarını Kabine üyeleriyle paylaşacak.

ARTAN DÖVİZ REZERVİ DE ELE ALINACAK

Bakan Şimşek dış yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye yönelik yürütülen ekonomi yönetiminin geldiği noktayı paylaşacak. Merkez Bankası'nın artan döviz rezervi de bu kapsamda ele alınacak.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ DE MASADA

Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur cephesinin beklentilerini başta Erdoğan olmak üzere Kabine'ye iletecek. İkinci toplantı öncesi ilk değerlendirme yapılacak.