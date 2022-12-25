Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapılacak ve bu nedenle vatandaşların gündeminde Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu yer alıyor. Peki, vatandaşların gündeminde yer almakta olan kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Sorusu, yapılacak olan açıklamaları heyecanla beklemekte olan birçok kişi tarafından bekleniyor ve Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sorusu ile birlikte arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, vatandaşların gündeminde yer almakta olan kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022'nin 24'üncü ve son kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Yılın son toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

MASADA KARADENİZ GAZI VAR

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

EYT DE MASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EKONOMİ, DIŞ POLİTİKA VE TERÖR MÜCADELE KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele de hükümetin yakın takibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının ardından fahiş fiyat artışına gidilmesine müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda denetimler ve atılacak adımlar da gündemde olacak.

ARAÇ MUAYENESİ ÜCRETİ

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, araç muayene ücretlerinde artış oranında indirime gidilmesi için Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olduğunu söylemişti. Bu kapsamda bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği de Kabine'de ele alınacak.