Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu haftaki kabine toplantısı ne zaman, hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret zammı için kritik viraja girildi. Milyonlar Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ne zaman toplanacağını merak ederken, gözler çarşamba günü gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısına çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bu haftaki kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? Detaylar haberimizde!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret zammında kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenecek olan Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

Asgari ücret zammı için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi. Normalde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle çarşamba günü yapılacağı konuşuluyor. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan'ı milyonların maaş zammını açıklaması bekleniyor.