Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarihine çevrildi. Yaklaşık olarak 2 haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta ara ile bir araya geliyor ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken toplantılarda yeni bir dizi karar da alınıyor. Son toplantıdan sosyal yardımlara ilişkin tarih açıklamaları gelmişti. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Genellikle 2 haftada bir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı son olarak 7 Kasım tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 28 Kasım Pazartesi günü Beştepe'de bir araya gelmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KABİNE KARARLARI NELERDİ?

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN HERKESİ HEYECANLANDIRDIĞINA İNANIYORUM"

Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıkmayı planlıyoruz. Sürdürebilirlik, başarı, güven, istikrar, üretim, verimlilik, güç, dijital, iletişim, bilim, kalkınma, barış, değerler, şefkat, istiklal ve istiklal, gençler gibi başlıklarla Türkiye Yüzyılı vizyonunun yüzünü doğruya dönen herkesi heyecanlandırdığına, şevklendirdiğine inanıyorum.

"SAĞLIKTA DEVRİMİN SEMBOLÜ ŞEHİR HASTANELERİMİZDİR"

Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz.

Sağlık turizminden ülkemizin aldığı en üst paya çıkarmayı hedefliyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde görev yapan müftülerimizle bir araya geldik. Müftülerimizle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan kapsamlı değerlendirme yaparak beklentilerimizi dile getirdik.

"BU DEFA AÇIK VE NET KONUŞUYORUM: BAŞARAMAYACAKLAR"

Polis akademimizin komiser yardımcıların mezuniyet töreninde sevince ortak olduk. Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılarla, uğursuzla aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar.

"KENDİLERİNE VERİLEN GÖREV BUYDU. DİYET BORCU BUNU GEREKTİRİYORSA..."

Milletimiz bu oyunları bozacak ferasete ve dirayete sahip olduğunu sayısız örnekle göstermiştir. Bunlar DEAŞ'ı, PKK'nın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Suriye harekatlarında cümle emperyalistlerin, Avrupa'nın, Karabağ'ın işgaline karşı gardaşlarımızın yürüttüğü vatan muhaberesinde Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Kendilerine verilen görev buydu. Diyet borcu bunu gerektiriyordu.

İnşallah aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız.

Bizleri coşku, sevgi ve samimiyetle bağrına basan tüm Gaziantepli kardeşlerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.