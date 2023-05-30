Kabine toplantısı ne zaman gerçekleşecek araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni kabine öncesi son kabine toplantısı ne zaman merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kabine belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez bir araya geliyor. Mevcut bakanların yeni kabine önce son kez toplanacağı kabine toplantısı ne zaman gerçekleşecek merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından kabine toplantısının tarihi araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kabine belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ardından yarın saat 15.30'da kabineyi toplayacak. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katılacak.

SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİKTEN SONRA YENİ KABİNE BELLİ OLACAK

14 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimde, yemin töreni yapılmaması nedeniyle bakanlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kadar görevlerini sürdürdü. TBMM'de bu hafta yemin töreninin yapılması bekleniyor. Törenle birlikte bakanların görevi sona erecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabineyi seçim sonuçları kesinleştikten sonra açıklayacak.