Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir?

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından 14 Ekim Pazartesi günü yeniden toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısında cezasızlık algısını gidermek için atılacak adımlar, yeni infaz yasası ve 9. yargı paketindeki ilerlemeler değerlendirilecek.

Hileli Gıda: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahtekârlık yapan firmaları ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesi ele alınacak, bu firmalara verilecek cezalar değerlendirilecek.

Gazze ve Lübnan: İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Lübnan'a yönelik saldırıları gündemde. Bu saldırılara karşı uluslararası arenada atılacak adımlar ve Lübnan'a insani yardımlar masaya yatırılacak.

Ekonomi: Enflasyonun tek haneye indirilmesi, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadeleye dair stratejiler değerlendirilecek.

Terörle Mücadele: Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının son durumu konuşulacak.

Deprem Konutları: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetleriyle ilgili kabineyi bilgilendirecek.