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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir?
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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir soruları gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları sıklıkla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından 14 Ekim Pazartesi günü yeniden toplanacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (14 Ekim) gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kabine toplantısında cezasızlık algısını gidermek için atılacak adımlar, yeni infaz yasası ve 9. yargı paketindeki ilerlemeler değerlendirilecek.

Hileli Gıda: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sahtekârlık yapan firmaları ifşa ettiği taklit ve tağşiş listesi ele alınacak, bu firmalara verilecek cezalar değerlendirilecek.

Gazze ve Lübnan: İsrail'in Gazze'deki katliamları ve Lübnan'a yönelik saldırıları gündemde. Bu saldırılara karşı uluslararası arenada atılacak adımlar ve Lübnan'a insani yardımlar masaya yatırılacak.

Ekonomi: Enflasyonun tek haneye indirilmesi, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadeleye dair stratejiler değerlendirilecek.

Terörle Mücadele: Yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonlarının son durumu konuşulacak.

Deprem Konutları: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetleriyle ilgili kabineyi bilgilendirecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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