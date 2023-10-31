Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda ana gündem maddesi olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor.Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları sıklıkla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (31 Ekim 2023) gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor. Öte yandan memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detayları görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Masadaki gündem, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik kanlı saldırısı, kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki son gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı.