Kabine toplantısı, iki haftalık aranın ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda deprem ve sel felaketi ile seçim öncesi çalışmalar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı hangi tarihte yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Toplantıda 11 ilimizi etkileyen deprem ve sonrasında yaşananlar yarın gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında ele alınacak. Deprem bölgesindeki son durum, afetlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar, depremzedelere yönelik yardımlar kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum görüşülecek. Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketleriyle ilgili de son durum incelenecek, ilgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NE KONUŞULACAK?

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Milletvekili listeleri, bakanların vekil olup olmayacağı, seçime yönelik çalışmalar toplantının önemleri gündem maddelerinden olacak. Bunların yanı sıra dış politika ve terörle mücadeleye de değinilecek.