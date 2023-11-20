Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merakla bekleniyor. Toplantıda alınacak kararlar ve gelişmeler, ülke gündemini şekillendirecek önemli konular arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi neler? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Arama motorlarında Kabine Toplantısı gündeminde neler yer alacak sorgulatılıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta toplanacak araştırılmaktadır. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi neler? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER?

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemiğin yanı sıra ekonomideki gelişmeler, dış politikadaki son durum Kabine toplantısında ele alınacak.

GAZZE'DEKİ DURUM KABİNE'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ

Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi, hastalarla yaralıların tahliyesi için atılabilecek adımlar, rehinelerin durumu Kabine'de görüşülecek. Dünya kamuoyunun İsrail'e dönük baskının artırılabilmesi için yapılabilecekler de masaya yatırılacak. İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için yapılabilecekler de Kabine'nin gündeminde olacak.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti de geniş bir biçimde Kabine'de mercek altına alınacak. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye'ye yapması beklenen ziyareti öncesi hazırlıklar gözden geçirilecek.