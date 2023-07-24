Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine'de kritik konu başlıkları ele alınacak. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Kabine yarın toplanıyor! Gündemde memurları yakından ilgilendiren konu da var

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları sıklıkla araştırılıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacağı biliniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek.

Toplantının ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olacak. Milyonlarca memurun beklediği toplu sözleşme süreci de Kabine'de ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak Kabine'de kritik konu başlıkları ele alınacak. En önemli gündem maddelerinin ekonomiyle ilgili olduğu Kabine'de ÖTV düzenlemesinin ardından piyasadaki son durumun yanı sıra, milyonlarca memurun merakla beklediği toplu sözleşme süreci de görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün süren Körfez turunun ardından Kabine ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı Kabine'de ekonomideki gelişmeler, Rusya'nın tek taraflı feshettiği tahıl koridoru, İsveç'le yürütülen NATO süreci, memurların beklediği toplu sözleşme görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunda imzalanan 18 anlaşmanın ekonomiye etkileri Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alacak. Dış politikadaki bir diğer gelişme olan Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilmesi, Kabine'de kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Krizin çözümü için atılabilecek adımlar görüşülecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ekonomiye Kabine'de geniş yer ayrılacak. ÖTV düzenlemesinin ardından piyasalardaki son durum masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iş dünyasıyla görüşmesinden sonra kararlaştırılan orta vadeli plana dair hazırlıklarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

MEMURLAR İÇİN TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Kabine'yi yakından takip eden kesimlerden birisi de memurlar. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlayacak. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal haklarının toplu sözleşmede belirlenmesi Kabine'de görüşülecek.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Ankara, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları yakından takip ediyor. Provokasyonlara karşı atılabilecek diplomatik adımlar Kabine'de görüşülecek. Öte yandan İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.