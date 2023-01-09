2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacak. Merak edilenler arasında ise Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü? 9 Ocak Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? soruları yer aldı.

2023 yılının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabinede bir numaralı gündem maddesi 18 Haziran'da yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilmesi olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü? 9 Ocak Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı 9 Ocak günü 15.00'te başlayacak.

2023 yılının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Kabinede bir numaralı gündem maddesi 18 Haziran'da yapılması planlanan seçim tarihinin öne çekilmesi olacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihin yanı sıra, sözleşmeli personellerin kadroya geçişi, memur ve emeklilerin maaşlarında değişiklik, enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirli vatandaşlara dair atılacak adımlar da Kabine'de masaya yatırılacak.

KABİNENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Antalya'da yaptığı konuşmada, "Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk." diyerek erken seçim mesajı verdi. Erdoğan'ın üst üste verdiği mesajlar seçim tarihinin öne çekilebileceği ihtimalini güçlendirdi. 18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; nisan ya da mayıs ayına alınabileceği konuşuluyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ EYT'DE

Çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi de masaya yatırılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yer aldığı kanun teklifinin hafta başında TBMM'ye sunulabileceği belirtiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerden sonra teklifle ilgili Genel Kurul sürecine geçilecek. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hayallerine kavuşacak.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO DÜZENLEMESİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de son düzlüğe girildi. Meclis başkanlığına sunulması beklenen taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personelin kadroya geçmesinin önü açılacak. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olarak görev yapacak.

3600 EK GÖSTERGE GÖRÜŞÜLECEK

15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişiklik yapılacak.

7'İNCİ YARGI PAKETİ KABİNEYE GELİYOR

Kabine toplantısında 7'inci yargı paketi de görüşülecek konular arasında yer alıyor. Düzenleme ile çat kapı haciz işlemi son bulacak. Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket Meclis'e gönderilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Kabine'yi yoğun bir ekonomi gündemi de bekliyor. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Bakanlar düzeyinde duyurulan orta gelirliler için ikinci el konut alımını da kolaylaştıracak çalışmalara ilişkin de kabinede Başkan Erdoğan'ın bilgilendirilmesi bekleniyor.