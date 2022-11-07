Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına açıklamalarda bulunacak. Kabine toplantısının ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Kabine toplantısının başlangıç saati merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

İşçi, memur ve emeklinin gözü bu zirvede! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında dikkat çeken masalar konular yatırılacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın başörtüsü düzenlemesine ilişkin görüşmelerle ilgili sunum yapacağı toplantıya milyonlarca işçi, memur ve emekli de kilitlenecek. Vatandaşlar, kabine toplantısının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında dikkat çeken masalar konular yatırılacak. Kabine toplantısının saati belli olduğunda haberin içinde yer alacaktır.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

CHP Genel Başkanı gündeme getirdiği anayasa tartışmasında planlanan düzenleme, adım adım Meclis'e yaklaşıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için hafta boyunca muhalefet partileri ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum toplantıda sunum yapacak.

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ MÜJDE MASADA

Öte yandan milyonların kilitlendiği bir diğer başlık da enflasyonla mücadele ve enflasyona karşı alınacak önlemler olacak. İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da görüşmede masaya yatırılacak konular arasında yer alması bekleniyor.