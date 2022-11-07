Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantılarında kritik konular görüşülerek yeni kararlar alınıyor. Bugün ne zaman toplanacağı merak edilen Kabine Toplantısı araştırılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar hızlıca araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman toplanacak?

İşçi, memur ve emeklinin gözü bu zirvede! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ülke gündeminden konu başlıkları yer alırken ayrıca dış politika konuları da görüşecek. Ekonomiye dair ilerleyen günlerde atılacak adımlarla ilgili toplantıda detaylar ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman toplanacak? İşte detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeniden gündem başlıkları ile toplanıyor. Yeni toplantı ise 7 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saatine ilişkin detay bulunmasa da geçtiğimiz toplantı saat 15:30'da gerçekleşmişti.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLABİLİR?

Yeni desteklerin gündemde yer aldığı Kabinede, enflasyonla mücadele konular arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadelede alınan tedbirler ve önlemler değerlendirilmesi bekleniyor..

İşçi, memur ve emekliler için 2023 zamlarına ek verilmesi planlanan refah payının da ele alınması beklenenler arasında. Dış politikaya dair detayların görüşüleceği toplantıda EYT, sözleşmelilere kadro gibi konuların da yer alması bekleniyor.