Kabine toplantısı ne zaman? Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin kabine toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Öte yandan; Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü, yarın mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantının ana gündemi, dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları, tahıl koridoru, terörle mücadele ve dış politika olacak. Takibe düşen kredi ve kart borçları için 3 formülün öne çıktığı Kabine sonrası Erdoğan alınan kararları duyuracak.

İKİ BAKANLIK ÇALIŞMANIN SON DURUMUNU AKTARACAK

Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.

KREDİ KARTI VE KART BORÇLARI İÇİN 3 FORMÜL

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

SOSYAL KONUT VE HAZİNE ARAZİSİ SATIŞI GÖRÜŞÜLECEK

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru, terörle mücadele konuları ve dış politika konuları da ele alınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.