Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili ve ekonomi gündemiyle toplanıyor. Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, gündemdeki konular değerlendirilecek. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı bugün mü?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağının kesinlik kazanması bekleniyor. Taraflarla görüşmelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, konuya ilişkin Kabine'ye bir sunum yapması beklentiler arasında. Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

Toplantı 14.00'te başlayacak.

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