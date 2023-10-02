Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta (Ekim ayı)?

Ülkenin gündemleri hakkında görüşmelerin yapıldığı kabine toplantısının zamanı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen toplantının tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü? İşte tüm merak edilenler...

Vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında kabine toplantısı yer alıyor. Arama motorlarında ise kabine toplantısının ne zaman olduğu aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kabine toplantıları heyecanla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü?

EN SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

26 Eylül 2023 Kabine Kararları:

GENÇLERE TELEFON VE BİLGİSAYAR MÜJDESİ

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

GENÇ KART İLE ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

YENİ EVLENEN ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ İMKANI

Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

"AZERBAYCAN'IN BAŞARISINDAN GURUR DUYDUK"

Dün Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in 'Türk Kapısı' olarak nitelendirdiği Nahçıvan'daki kardeşlerimizle kucaklaştık. Nahçıvan jeopolitik konumu itibariyle bizler için ayrı bir stratejik öneme sahiptir. 2020 yılındaki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz 80 bin 150 metrelik Iğdır-Nahıçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık. Projeyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanacaktır. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik Azerbaycan ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarasından hepimiz gurur duyduk. Muzaffer Azerbaycan ordusunu buradan bir kez daha tebrik ediyorum.

"ZENGEZUR KORİDORU HAYATA GEÇECEK"

30 yıl boyunca yaşadıkları acı, zulüm ve katliama rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ'daki Ermenilere sergilediği tavır her türlü takdirin üzerindedir. Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaların tamamı safsata ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. İnşallah Zengezur koridorunu en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la demiryolu ve karayolu irtibatımızı kesintisiz hale getireceğiz. Bölgemizi inşallah barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 26 Eylül tarihinde gerçekleşti.